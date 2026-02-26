Can Yaman lo ha denunciato Finisce malissimo la notizia choc dopo Sanremo | cosa sta succedendo

Dopo il Festival di Sanremo, si diffonde una notizia che coinvolge l’attore in una situazione legale. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media, generando molte domande tra il pubblico. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali, ma la notizia si sta facendo largo nelle conversazioni quotidiane e sui social network. La situazione resta in evoluzione, lasciando tutti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Can Yaman torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per una vicenda giudiziaria. L’attore turco, applaudito al Teatro Ariston durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, risulta aver presentato a Roma una denuncia per diffamazione insieme all’ex compagna, la dj e producer Sara Bluma. La querela è rivolta ad Alessandro Rosica, noto online come “l’investigatore social”, seguito da oltre un milione di follower su Instagram. Denuncia per diffamazione: il caso Can Yaman e Sara Bluma contro Alessandro Rosica. Al centro del procedimento ci sono contenuti pubblicati sui social: post, storie e commenti che, secondo quanto sostenuto dai querelanti, avrebbero superato i limiti della libera manifestazione del pensiero. 🔗 Leggi su Tvzap.it

