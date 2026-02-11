La Virtus Bologna si prende una vittoria importante contro Brescia e rafforza la sua posizione in classifica. La squadra di Hackett ha dimostrato di avere giudizio e personalità, portando a casa un risultato che vale molto in chiave primo posto in serie A. La partita di lunedì conferma la qualità e la determinazione di una squadra che vuole arrivare in cima.

E’ una Virtus che vince e convince, che usa giudizio e personalità e che con la vittoria di Brescia di lunedì mette una ipoteca importante sul primo posto in serie A. La vittoria al PalaLeonessa consente alla formazione di raggiungere in classifica i lombardi, ma con il vantaggio della doppia vittoria nello scontro diretto, e di staccare di 4 punti Venezia e Milano le più immediate inseguitrici. Al di là del successo, fondamentale come detto, quel che è piaciuto della prestazione di Dusko Ivanovic è stata la prestazione della squadra e come la vittoria è stata raggiunta. Cuore, determinazione, difesa e fisicità, ma anche qualità offensiva con il grande equilibrio interno-esterno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leader Cuore e qualità: è la Virtus di Hackett

