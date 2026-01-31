Le pagelle Hackett più di un semplice leader

Questa sera, in una partita decisiva, Hackett si è dimostrato più di un semplice leader. È stato Vildoza a mettere a segno il canestro più importante, una tripla che ha deciso il risultato. In campo, il giocatore argentino ha dimostrato precisione e freddezza, portando a casa una prestazione da 7,5 di valutazione in 25 minuti. Ha segnato 23 da due punti, 13 da tre e ha sfruttato al massimo i liberi, con 6 su 6. Inoltre, ha contribuito con 4 rimbalzi e

Vildoza 7,5 (in 25' 23 d due, 13 da tre, 66 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 assist, 2 perse). Il canestro più importante è la tripla finale. Ma il più bello è il canestro che realizza prima sfruttando il tabellone e passandosi il pallone da solo per beffare il marcatore. Un genio. Alston Junior 7 (in 22' 35 da due, 45 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, una persa). Primo tempo da Nba, con 18 punti e un solo errore. Non perde mai la bussola. Davvero cresciuto. Niang 6,5 (in 19' 12 da due, 4 rimbalzi, un assist, 2 recuperi). Un passo indietro? Per favore: Sal è un energetico che va bene sempre. Ma proprio sempre.

