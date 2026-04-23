E-commerce illegale e merce contraffatta | sette indagati a Messina

Sette persone sono attualmente sotto indagine a Messina a seguito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine riguarda un’attività di commercio elettronico illegale e la vendita di merce contraffatta. Le autorità hanno sequestrato numerosi prodotti e hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni e nei depositi collegati agli indagati. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e collegamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza su delega della DDA. Su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia della Città dello Stretto, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di sette persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all’introduzione e vendita di prodotti contraffatti, oltre che di ricettazione. Il provvedimento del Gip ha disposto la custodia in carcere per quattro indagati, mentre due sono stati posti agli arresti domiciliari e per un altro è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - E-commerce illegale e merce contraffatta: sette indagati a Messina Notizie correlate Maxi sequestro di merce contraffatta alla fiera dell’AngeloStretta dei carabinieri contro l’abusivismo commerciale in occasione della tradizionale Fiera dell’Angelo. Controlli a tappeto sul lungomare, stretta contro abusivi e merce contraffattaControlli rafforzati a San Leone per contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messina, blitz GdF contro e-commerce del falso; Messina, smantellata rete di vendita online di merce contraffatta: 7 misure cautelari; Televendite social, smantellata banda dei falsi griffati a Messina; Vendevano merce contraffatta online. Eseguita dalla Gdf di Messina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un’associazione per delinquere dedita al commercio di marchi contraffatti. Messina. Merce contraffatta venduta online: colpita associazione per delinquereIn data odierna, su delega delle Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Giudice per ... libertasicilia.it Messina, vendita di merce contraffatta sui social dal rione Giostra: smantellata una rete illegale, sette misure cautelariOperazione della Guardia di Finanza: scoperta un’associazione criminale attiva online dal 2022 nella commercializzazione di prodotti falsi. Disposti quattro arresti in carcere, due ai domiciliari e un ... messina.gazzettadelsud.it BANCHI DICE DI NO Secondo La Nuova, il CT della Nazionale avrebbe declinato la panchina orogranata. Mentre si registra una candidatura di Ettore Messina, che ad oggi "rimane una suggestione di lusso, ma ci sono elementi concreti che la rendono p - facebook.com facebook Traffico paralizzato in via Messina Marine, a Palermo, per un incidente fra un tir e un'auto. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti x.com