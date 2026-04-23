E-commerce illegale e merce contraffatta | sette indagati a Messina

Da dayitalianews.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette persone sono attualmente sotto indagine a Messina a seguito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine riguarda un’attività di commercio elettronico illegale e la vendita di merce contraffatta. Le autorità hanno sequestrato numerosi prodotti e hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni e nei depositi collegati agli indagati. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e collegamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza su delega della DDA. Su incarico della Direzione Distrettuale Antimafia della Città dello Stretto, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di sette persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all’introduzione e vendita di prodotti contraffatti, oltre che di ricettazione. Il provvedimento del Gip ha disposto la custodia in carcere per quattro indagati, mentre due sono stati posti agli arresti domiciliari e per un altro è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

e commerce illegale e merce contraffatta sette indagati a messina
© Dayitalianews.com - E-commerce illegale e merce contraffatta: sette indagati a Messina

Notizie correlate

Maxi sequestro di merce contraffatta alla fiera dell’AngeloStretta dei carabinieri contro l’abusivismo commerciale in occasione della tradizionale Fiera dell’Angelo.

Controlli a tappeto sul lungomare, stretta contro abusivi e merce contraffattaControlli rafforzati a San Leone per contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Messina, blitz GdF contro e-commerce del falso; Messina, smantellata rete di vendita online di merce contraffatta: 7 misure cautelari; Televendite social, smantellata banda dei falsi griffati a Messina; Vendevano merce contraffatta online. Eseguita dalla Gdf di Messina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un’associazione per delinquere dedita al commercio di marchi contraffatti.

messina e commerce illegale eMessina. Merce contraffatta venduta online: colpita associazione per delinquereIn data odierna, su delega delle Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Giudice per ... libertasicilia.it

messina e commerce illegale eMessina, vendita di merce contraffatta sui social dal rione Giostra: smantellata una rete illegale, sette misure cautelariOperazione della Guardia di Finanza: scoperta un’associazione criminale attiva online dal 2022 nella commercializzazione di prodotti falsi. Disposti quattro arresti in carcere, due ai domiciliari e un ... messina.gazzettadelsud.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.