Maxi sequestro di merce contraffatta alla fiera dell’Angelo
Durante la tradizionale Fiera dell’Angelo, i carabinieri hanno effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta. L’operazione si è concentrata sul contrasto all’abusivismo commerciale, portando al sequestro di diversi articoli non conformi alle normative vigenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo durante l’evento, volto a tutelare i prodotti originali e garantire il rispetto delle leggi. Nessuna informazione su eventuali denunce o arresti.
Stretta dei carabinieri contro l’abusivismo commerciale in occasione della tradizionale Fiera dell’Angelo. Nel corso dei servizi di vigilanza predisposti il 5 e 6 aprile, i militari della stazione di Borgonovo, impiegati sia in uniforme sia in abiti civili, hanno sequestrato numerosi capi di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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