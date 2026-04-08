Maxi sequestro di merce contraffatta alla fiera dell’Angelo

Durante la tradizionale Fiera dell’Angelo, i carabinieri hanno effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta. L’operazione si è concentrata sul contrasto all’abusivismo commerciale, portando al sequestro di diversi articoli non conformi alle normative vigenti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo durante l’evento, volto a tutelare i prodotti originali e garantire il rispetto delle leggi. Nessuna informazione su eventuali denunce o arresti.