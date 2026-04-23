E-commerce extra-Ue | fine dei giochi per il ‘duty-free’ di Temu e Shein

Il mercato europeo sta per cambiare profondamente le regole sugli acquisti online provenienti da paesi extra-Ue. Nei prossimi mesi, entreranno in vigore nuove normative doganali che interesseranno piattaforme di e-commerce come Temu, Shein e AliExpress, con l’obiettivo di regolare meglio le importazioni e le consegne di prodotti provenienti dall’estero. La decisione segna un passaggio importante per il settore e-commerce nel continente.

Roma, 23 aprile 2026 – Il mercato unico europeo si prepara a una rivoluzione doganale che potrebbe porre fine all'età dell'oro per piattaforme come Temu, Shein e AliExpress. Al centro del dibattito a Bruxelles c’è la proposta di riforma dell’Unione Doganale che punta a eliminare la storica esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore ai 150 euro. Il buco nero dei controlli Attualmente, milioni di piccoli pacchi provenienti principalmente dalla Cina entrano in Europa ogni giorno beneficiando della “de minimis rule”. Questa norma, nata per semplificare il commercio di modesta entità, è diventata il cavallo di Troia per un modello di business che elude sistematicamente i dazi doganali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E-commerce extra-Ue: fine dei giochi per il ‘duty-free’ di Temu e Shein Notizie correlate L’Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu: quando scatta e chi deve pagarlaIl Consiglio europeo approva definitivamente la tassa sui piccoli pacchi: il dazio da tre euro per ogni articolo peserà su tutte le spedizioni che... E-commerce: l’IA di Dogane contrasta frodi e evasione da pacchi extra-UE, analisi predittiva per dazi e IVA.L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’Italia ha varato un nuovo sistema di controllo basato sull'intelligenza artificiale per contrastare l'aumento... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dall’e-commerce ai marketplace orientali: come i nuovi modelli digitali stanno trasformando lo shopping online; Il nuovo shopping globale: come i marketplace orientali stanno cambiando le regole del gioco. E-commerce extra-Ue: fine dei giochi per il ‘duty-free’ di Temu e SheinRoma, 23 aprile 2026 – Il mercato unico europeo si prepara a una rivoluzione doganale che potrebbe porre fine all'età dell'oro per piattaforme come Temu, Shein e AliExpress. Al centro del dibattito a ... quotidiano.net Temu e Shein, che batosta per gli amanti dello shopping cinese: parte la tassa extra sulle spedizioni a basso costoStangata dall’Ue per i colossi dell’e-commerce cinese Temu e Shein: pronta una nuova tassa fissa di 2 euro su ogni spedizione di basso valore proveniente da Paesi extra-Ue, con particolare attenzione ... affaritaliani.it Ciao ragazziiiii 100€ + un grande sconto Scarica Temu, completa la registrazione e inserisci il kar8283o clicca sul link in BIO! Vai su Temu e scopri i tuoi vantaggi! *App solo per nuovi utenti/con ordini idonei #Temu #shoptemu #shopping #deals # - facebook.com facebook Cina, la truffa delle "torte fantasma": pasticcerie inesistenti hanno venduto 3,6 milioni di dolci su Temu e Alibaba x.com