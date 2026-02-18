E-commerce | l’IA di Dogane contrasta frodi e evasione da pacchi extra-UE analisi predittiva per dazi e IVA
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto un sistema di intelligenza artificiale, perché le spedizioni da paesi extra-UE, in particolare dalla Cina, continuano a causare un aumento di frodi e di evasione fiscale. Questo nuovo strumento analizza i dati delle spedizioni in tempo reale, per individuare pacchi sospetti e applicare dazi e IVA in modo più rapido ed efficace. Nei primi mesi di funzionamento, il sistema ha già identificato diverse spedizioni irregolari, contribuendo a ridurre le mancate entrate dello Stato.
Dogane, l’intelligenza artificiale al servizio del contrasto all’evasione da e-commerce. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’Italia ha varato un nuovo sistema di controllo basato sull’intelligenza artificiale per contrastare l’aumento delle frodi nel settore dell’e-commerce, in particolare per quanto riguarda i pacchi provenienti da paesi extra-Unione Europea, soprattutto dalla Cina. L’obiettivo è intercettare l’elusione di dazi e IVA, un fenomeno in crescita esponenziale che sottrae risorse significative alle casse dello Stato e distorce la concorrenza. La sfida dei pacchi in entrata: un’esplosione di volumi.🔗 Leggi su Ameve.eu
