L'Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu | quando scatta e chi deve pagarla

L’Unione europea ha deciso di mettere una tassa sui piccoli pacchi provenienti da fuori. Da ora in poi, ogni spedizione sotto i 150 euro e con un articolo singolo o più, dovrà pagare tre euro di dazio. La decisione è stata presa dal Consiglio europeo e riguarda le consegne di aziende come Shein e Temu. La misura entrerà in vigore a breve e interesserà milioni di pacchi che arrivano dall’estero.

Il Consiglio europeo approva definitivamente la tassa sui piccoli pacchi: il dazio da tre euro per ogni articolo peserà su tutte le spedizioni che arrivano da fuori dell'Unione europea, se hanno un valore al di sotto dei 150 euro. Dal 1° luglio 2026 via ai sovrapprezzi, anche per i giganti dello shopping online come Shein e Temu.

