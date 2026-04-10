Un’intelligenza artificiale ha iniziato a pianificare vacanze su misura, promettendo di conoscere i gusti degli utenti meglio di quanto possano fare le agenzie di viaggi tradizionali. Questa tecnologia analizza dati personali per creare itinerari personalizzati, offrendo soluzioni rapide e precise. Tuttavia, i sistemi raccolgono molte informazioni, sollevando preoccupazioni sulla tutela della privacy. Il settore del turismo si sta adattando a questa novità, che sta già influenzando il modo di organizzare le vacanze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - L’AI che pianifica la vacanza perfetta (e lo fa meglio di un’agenzia di viaggi)

Gli sposi non hanno dubbi, la festa perfetta è "made in Forlì": l'agenzia per eventi trionfa ancora ai Wedding AwardSu 84mila professionisti in gara, l'azienda specializzata in musica e animazione ottiene nuovamente il riconoscimento basato sulle recensioni reali...

Libertà e natura incontaminata. La vacanza perfetta di NCLIl 2026 inizia all’insegna delle novità per Norwegian Cruise Line: i Caraibi si confermano, anche per l’anno che sta partendo, tra le destinazioni...

Argomenti più discussi: Cambiano i viaggi, EY: Si apre l’era dell’hybrid travel; Olbia, dopo il letargo arrivano i primi turisti: aperto l’80 per cento degli hotel; Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede negli aeroporti, i piani di emergenza e come salvare le vacanze estive; Vacanze Agosto 2026 a New York: offerte, eventi, cosa fare.

Agenti AI: alternativa alle prenotazioni tramite OTALa maggioranza degli utenti che pianifica una vacanza sfrutta le agenzie di viaggio online. Con una semplice ricerca è possibile confrontare prezzi e servizi di centinaia di hotel. La catene ... punto-informatico.it

#Beijing guarda al futuro e pianifica 4 nuove “zone di vitalità urbana” entro il 2030 come parte del 15° Piano Quinquennale. Il piano si muove lungo direttrici precise promuovendo il recupero, la valorizzazione e la creazione di nuovi spazi pubblici e cultura x.com

Beijing guarda al futuro e pianifica 4 nuove “zone di vitalità urbana” entro il 2030 come parte del 15° Piano Quinquennale. Il piano si muove lungo direttrici precise promuovendo il recupero, la valorizzazione e la creazione di nuovi spazi pubblici e culturali t - facebook.com facebook