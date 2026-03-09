Salgono i pagamenti cashless ma l’Italia resta indietro

In Italia, i pagamenti digitali stanno crescendo, ma il paese si trova ancora in fondo alla classifica europea. Secondo il Cashless Society Index 2026, il nostro Paese si posiziona al 21esimo posto su 27, indicando una penetrazione più bassa rispetto alla media europea. Nonostante l’aumento delle transazioni senza contante, l’Italia rimane indietro rispetto ad altre nazioni del continente.

Il cashless avanza, ma l’Italia resta indietro. Il nostro Paese è al di sotto della media europea per pagamenti con strumenti diversi dal contante (e tracciabili): siamo 21esimi su 27 Paesi Ue nel Cashless society index 2026. E non va meglio per cash intensity, ovvero per l’uso del contante: siamo 31esimi al mondo e al di sopra della media europea. Dal rapporto di Teha Group emerge però un dato positivo: in Italia sono stati superati i 500 miliardi di pagamenti cashless. E nel 2025 il valore di questi acquisti ha triplicato quello del 2015, rappresentando ora il 26,6% del Pil. Il cashless avanza, ma l’Italia resta indietro. La crescita c’è, con un tasso medio annuo del +9,5% nell’ultimo triennio, ma c’è ancora tanta strada da fare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

