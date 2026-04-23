D’Urso contro l’azienda | battaglia legale per i diritti e il format

Barbara d'Urso ha presentato una causa legale contro un'azienda per rivendicare i diritti relativi a sedici anni di attività legata al suo format televisivo. La vicenda riguarda la proprietà e l'utilizzo del programma, dopo che sono emerse divergenze tra le parti coinvolte. La questione si svolge davanti a un tribunale, con le parti che presentano le proprie argomentazioni e documenti ufficiali a supporto delle rispettive posizioni.

? Cosa sapere Barbara d'Urso avvia causa legale contro l'azienda per i diritti su sedici anni di attività.. La disputa riguarda la proprietà del format Live Non è la D'Urso e i compensi.. Barbara d’Urso ha avviato una causa legale contro l’azienda che l’ha allontanata tre anni fa, rivendicando i compensi per sedici anni di attività come autrice e la proprietà del format Live – Non è la D’Urso. La decisione della conduttrice di ricorrere in tribunale segue il fallimento di un tentativo di mediazione avvenuto in precedenza. Il contenzioso non riguarda soltanto le questioni contrattuali legate alla firma dei programmi, ma tocca anche aspetti legati alla dignità professionale e alla gestione dei contenuti social.🔗 Leggi su Ameve.eu

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