Battaglia legale contro gli autovelox | Non sono in regola | vanno sospesi

Gli autovelox fissi installati a Rimini e in altri comuni sono stati contestati perché non rispettano le norme di legge. Un ricorso legale ha portato alla richiesta di sospenderli, evidenziando irregolarità nelle modalità di funzionamento e di installazione. La questione riguarda la conformità delle apparecchiature alle regole previste dalla normativa vigente. La decisione finale sulla sospensione sarà presa dalle autorità competenti.

Gli autovelox fissi in funzione a Rimini e negli altri comuni "non sono in regola". Per questo l’associazione Altvelox ha diffidato la Prefettura di Rimini, chiedendo "l’immediata sospensione in autotutela del decreto" che ha autorizzato i dispositivi, sia quelli già esistenti sia quello nuovo a Rimini, in via Melucci. La diffida arriva pochi giorni dopo l’annuncio del Comune di Rimini sull’entrata in funzione del nuovo autovelox in via Melucci. L’impianto, installato a febbraio, è dotato di una tecnologia di ultima generazione. È la stessa che l’amministrazione ha provveduto a montare nelle altre 3 postazioni fisse, nelle vie Euterpe, Settembrini e Tolemaide, sostituendo così i vecchi autovelox. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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