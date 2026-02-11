Campionati ex Olimpiadi delle Scienze Naturali 2026 | adesioni entro il 15 febbraio
Domani scadono le iscrizioni per la XXIV edizione dei Campionati delle Scienze Naturali, l’appuntamento annuale dedicato agli studenti delle scuole superiori. L’ANISN invita tutte le classi a partecipare, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in una gara di conoscenze che si svolgerà nel 2026. Le scuole hanno ancora poche ore per inviare le adesioni, mentre l’organizzazione si prepara ad accogliere i partecipanti da tutta Italia.
Per l’anno scolastico 20252026 l’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali – organizza la XXIV edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali, competizione nazionale rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Campionati (ex Olimpiadi) delle Scienze Naturali 2026: al via la XXIV edizione. Adesioni entro il 15 febbraio
