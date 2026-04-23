Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran la MSC Francesca e la Epaminondas

Da metropolitanmagazine.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due navi cargo, la MSC Francesca e la Epaminondas, sono state prese in custodia dall’Iran nello stretto di Hormuz. Le imbarcazioni sono state sequestrate in acque internazionali e sono ora sotto il controllo delle autorità iraniane. Le navi sono state fermate durante operazioni di routine, senza che siano stati rivelati dettagli sulle ragioni o sulle eventuali accuse. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Le due navi prese in custodia dall’Iran nello stretto di Hormuz, sono la MSC Francesca e la Epaminondas, due navi cargo. La seconda batte bandiera della Liberia, ma è di proprietà della compagnia greca Technomar Shipping ed è gestita da MSC, la società di navigazione più grande al mondo. Secondo il sito di tracciamento  VesselFinder  era partita da Dubai ed era diretta in India. La MSC Francesca invece ha bandiera di Panama, era partita dall’Arabia Saudita ed era diretta in Sri Lanka. Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran, una terza nave attaccata ma non in custodia. Sono state attaccate mercoledì mattina, tra le 6 e le 8:30 (ora italiana).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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