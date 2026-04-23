Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran la MSC Francesca e la Epaminondas

Due navi cargo, la MSC Francesca e la Epaminondas, sono state prese in custodia dall’Iran nello stretto di Hormuz. Le imbarcazioni sono state sequestrate in acque internazionali e sono ora sotto il controllo delle autorità iraniane. Le navi sono state fermate durante operazioni di routine, senza che siano stati rivelati dettagli sulle ragioni o sulle eventuali accuse. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

Le due navi prese in custodia dall’Iran nello stretto di Hormuz, sono la MSC Francesca e la Epaminondas, due navi cargo. La seconda batte bandiera della Liberia, ma è di proprietà della compagnia greca Technomar Shipping ed è gestita da MSC, la società di navigazione più grande al mondo. Secondo il sito di tracciamento VesselFinder era partita da Dubai ed era diretta in India. La MSC Francesca invece ha bandiera di Panama, era partita dall’Arabia Saudita ed era diretta in Sri Lanka. Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran, una terza nave attaccata ma non in custodia. Sono state attaccate mercoledì mattina, tra le 6 e le 8:30 (ora italiana).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran, la MSC Francesca e la Epaminondas Notizie correlate Hormuz, l'Iran sequestra due navi Msc. Colpita una terza imbarcazione. Ma la Grecia smentisceI media iraniani riferiscono che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz. Iran, la guerra in diretta: Teheran sequestra due navi Msc a Hormuz. Trump prolunga la tregua: “Nuovi colloqui possibili già venerdì”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: tregua ancora fragile dopo il fallimento dei negoziati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il sequestro di due navi da parte dell’Iran è una cosa grossa; Medio Oriente: due navi mercantili attaccate nello Stretto di Hormuz; Hormuz, le navi sfidano la sorte sulla rotta dell'Oman: così la Msc Euribia ha passato lo Stretto (ma almeno 2 cargo indiani attaccati); Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrate. Due navi attaccate e prese in custodia dall’Iran, la MSC Francesca e la EpaminondasLe due navi prese in custodia dall’Iran nello stretto di Hormuz, sono la MSC ... msn.com Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOGE' morto il militare francese, Anicet Girardin, rimpatriato ieri dal Libano dove era rimasto gravemente ferito il 18 aprile scorso durante un attacco Hezbollah: è quanto annuncia su X il presidente ... ansa.it Deficit-Pil al 3,1%: l’Italia resta in infrazione Ue Trattativa con l’Iran arenata: due navi sequestrate nello Stretto Sinistra spaccata sul 25 aprile Il dl Sicurezza incassa il sì La prima pagina del Giornale in edicola x.com "L'Iran sequestra due navi Msc", "Italia, resta la procedura Ue": questo e altri titoli oggi in prima pagina nella nostra rassegna stampa. - facebook.com facebook