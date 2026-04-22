Secondo fonti iraniane, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha sequestrato due navi di proprietà di una compagnia di navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz, mentre una terza imbarcazione è stata danneggiata. La compagnia ha dichiarato che le navi coinvolte sono tutte di proprietà di una stessa impresa. La Grecia ha smentito le notizie riguardanti le sue navi, affermando che nessuna delle proprie imbarcazioni è coinvolta nell’incidente.

I media iraniani riferiscono che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz. L’agenzia di stampa Fars affiliata ai pasdaran, citata dalla Bbc, afferma che la nave Euphoria è stata colpita e ora si trova incagliata al largo delle coste iraniane. I media iraniani affermano inoltre che la Msc Francesca ed Epaminondas sono state «sequestrate» e dirette verso la costa iraniana, citando una dichiarazione della Marina dell’Irgc. La smentita della Grecia Fonti del ministero greco degli Affari marittimi hanno chiarito che, contrariamente a quanto affermato dai media iraniani, la nave portacontainer "Epaminondas", battente bandiera liberiana e di proprietà di una compagnia greca, non è stata sequestrata nello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hormuz, l'Iran sequestra due navi Msc. Colpita una terza imbarcazione. Ma la Grecia smentisce

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