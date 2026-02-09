Centuripe | Monte Calvario al sicuro con 4,5 milioni di euro tra frane archeologia e un nuovo parco urbano

Centuripe si appresta a ricevere 4,5 milioni di euro per mettere in sicurezza il Monte Calvario. L’area, che rischia frane e crolli, sarà oggetto di lavori di consolidamento e recupero. Oltre alla stabilizzazione, si interverrà sull’archeologia e si creerà un nuovo parco urbano, per restituire l’area alla comunità e renderla più sicura per i cittadini. I lavori partiranno a breve, e rappresentano un passo importante per proteggere un pezzo di territorio molto fragile.

Centuripe, nel cuore dell'Ennese, si prepara a un intervento di messa in sicurezza del Monte Calvario, un'area classificata a massimo rischio idrogeologico. La Regione Siciliana ha stanziato 4,5 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, per un progetto che mira a consolidare il versante e trasformarlo in un parco urbano, tutelando al contempo un importante sito archeologico. L'avvio della gara d'appalto è stato annunciato dal presidente della Regione Renato Schifani, con offerte accettabili fino al 20 marzo. La notizia dell'imminente intervento giunge dopo anni di attesa e di complessa pianificazione.

