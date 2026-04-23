Uno spettacolo che regala leggerezza, emozioni e risate coinvolgenti. Porta a riflettere sulle debolezze umane ed a sorridere sulle proprie fragilità Due dozzine di rose scarlattearriva alTeatro Pratiil24 aprilee sarà in scena fino al31 maggio. Il capolavoro diAldo Di Benedetti, uno dei più brillanti commediografi del Novecento, fa sorridere ed al contempo riflettere. Due dozzine di rose scarlatteè una commedia scritta originariamente perVittorio De Sica, che la portò sugli schermi cinematografici nel 1940, eGiuditta Rissone. È una pièce arguta ed elegante nella quale il gioco degli equivoci è il fondamentale motore narrativo. Il testo è umoristico e brillante ed è rappresentato da più si settant’anni regalando al pubblico leggerezza, emozioni e risate coinvolgenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Due dozzine di rose scarlatte al Teatro Prati dal 24 aprile

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