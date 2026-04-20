Due dozzine di rose scarlatte al Teatro Prati

Dal 24 aprile al 31 maggio, al Teatro Prati sarà rappresentato “Due dozzine di rose scarlatte”, un’opera scritta dall’autore ebreo censurato dalle leggi razziali del 1938. La pièce, che si inserisce nelle celebrazioni della Festa della Liberazione, porta in scena un testo considerato un capolavoro di De Benedetti. La rappresentazione si svolge in un periodo di commemorazione e riflessione sulla storia e sui valori di libertà e resistenza.

In occasione della Festa della Liberazione, dal 24 aprile al 31 maggio, al Teatro Prati arriva “Due dozzine di rose scarlatte”: il capolavoro di De Benedetti, l'autore ebreo censurato dalle leggi razziali del 1938.Non è casuale la data scelta per il debutto sul palco di questo testo, scritto nel.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate L’Ironia Libera di De Benedetti al Teatro PratiCosa: Messa in scena della celebre commedia teatrale Due dozzine di rose scarlatte, capolavoro umoristico scritto da Aldo De Benedetti. Il ritorno di Cani e Gatti: la farsa di Scarpetta al Teatro PratiCosa: La messa in scena della celebre commedia Cani e Gatti di Eduardo Scarpetta.