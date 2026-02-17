Allegri e i fatti di Inter-Juve | Situazioni che nel calcio ci sono sempre state

Gli altri fermi a guardare, mentre il Milan cercherà di muoversi verso l'alto per mantenere l'Inter a portata (più o meno) di tiro. Il recupero col Como offre ad Allegri la possibilità di restare nella scia di Chivu e, allo stesso tempo, di tenere a bada una delle pretendenti per un posto in Champions.. Max contro Fabregas, per un nuovo capitolo della sfida tra risultatisti e giochisti. "È importante restare concentrati perché entriamo negli ultimi tre mesi e qui si decide la stagione, il campionato, la zona Champions - riflette Allegri -. Non ci sono più margini di errore perché non resta poi tempo sufficiente per recuperare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus supera il Pafos in una partita che ha lasciato segnali di insoddisfazione tra i giocatori e l’allenatore Spalletti.

Allegri presenta Milan-Como: Saelemaekers recuperato, la qualificazione alla Champions è questione di vita o di morteLe parole del tecnico rossonero: I fatti di Inter-Juve? Hanno già parlato in tanti, è inutile farlo anche noi. Le persone competenti stanno lavorando per sistemare il VAR sull'oggettività, che è una ... goal.com

Solo 24 giornate, ma Allegri ha soli 10 punti in meno di quanti ne hanno fatti in 38 partite Fonseca e ConceicaoDopo 24 partite di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri ha soli 10 punti in meno di quanti ne raccolsero Paulo Fonseca e Sergio Conceicao nella scorsa stagione. PISA-MILAN (1-2): LA ... milannews.it

Bastoni in partenza per Bodo: alle 17.15 parlerà in conferenza stampa con Chivu Dopo le polemiche di Inter-Juve e giorni di silenzio, ecco le prime immagini in esclusiva a SportMediaset #sportMediaset #Mediaset #Bastoni #BodoInter #Kalulu facebook

Caos #InterJuve, spunta un nuovo labiale in campo tra #Lautaro e #Kalulu: la frase dell’attaccante fa discutere x.com