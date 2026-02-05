I Carabinieri di Solofra hanno arrestato un 40enne di Montoro, accusato di aver tentato di truffare usando banconote false. Durante le perquisizioni, i militari hanno trovato anche arnesi da scasso e denunciato altri due uomini, coinvolti nello stesso episodio. L’intera operazione è nata da un intervento in un negozio locale, dove il sospetto ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Tentata truffa con banconote false a Montoro: arrestato 40enne, altri due denunciati dai Carabinieri di Solofra. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre due persone (un uomo e una donna originari della provincia di Napoli), ritenute responsabili, in concorso, dei reati di “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”. I tre si erano recati presso un esercizio commerciale del comune di Montoro, dove avrebbero tentato di effettuare un acquisto utilizzando una banconota contraffatta da 50 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Montoro (AV) – Spendita di banconote false e possesso di arnesi da scasso: i Carabinieri arrestano un 40enne e denunciano due complici

Approfondimenti su Montoro AV

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Montoro AV

Montoro (AV) – banconote false e arnesi da scassoI Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre due persone (un uomo e una ... irpinia24.it

Carnevale Solidale al Free FUN La giornata di ieri è stata pura magia! Colori, sorrisi, musica e tanta voglia di stare insieme per una causa bella e importante Grazie di cuore a TipicoBattipagliese e Montoro Abbigliamento per aver organizzato questa spl facebook