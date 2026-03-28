A Quarto si è svolta un’operazione di controllo ad “Alto Impatto” condotta da Carabinieri e Polizia Locale, con il supporto di unità cinofile. Durante i controlli sono stati sequestrati coltelli e attrezzi da scasso e quattro persone sono state denunciate. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e si è concentrato sulla verifica di rispetto delle normative di sicurezza.

Raffica di controlli sul territorio con l’operazione ad "Alto Impatto" a Quarto che ha visto impegnati Carabinieri e Polizia Locale, anche con il supporto delle unità cinofile. Un’azione mirata alla prevenzione dei reati che ha portato a sequestri, denunce e sanzioni. Il bilancio parla di 43 persone identificate e 41 veicoli controllati, di cui 5 sottoposti a sequestro. Elevate inoltre 11 contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 12mila euro. Due persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti. Quattro, in totale, i denunciati. Due dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio, mentre un 27enne incensurato è stato trovato in possesso di un coltello di 9 centimetri e denunciato per porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quarto, controlli ad “Alto Impatto”: sequestrati coltelli e arnesi da scasso, 4 denunciati

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