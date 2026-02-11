Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? La coppia avvistata a Cernobbio con una famosissima wedding planner

La coppia è stata vista a Cernobbio, in Lombardia, dove sembra aver deciso di organizzare il matrimonio. Secondo alcuni paparazzi, Dua Lipa e Callum Turner sono stati avvistati insieme a una wedding planner molto nota. I due non hanno ancora confermato nulla, ma la scena si fa sempre più evidente: le voci di un matrimonio in Italia si fanno più forti.

Arriva una notizia da Dagospia che informa che Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia. L’artista e il suo compagno, noto modello e attore, sono stati avvistati a Cernobbio insieme a una famosissima wedding planner. Matrimonio in vista per Dua Lipa e Callum Turner? Stando a un’indiscrezione lanciata da Dagospia da parte di Ivan Rota la popstar internazionale e il modello e attore potrebbero sbarcare in Italia e c’è chi è certo che i due si sposano qui. A far scattare questi rumor l’avvistamento a una cena con una notissima wedding planner. Al momento è bene dire che non si tratta di voci confermate, ma da quanto emerso la data dovrebbe essere in primavera e in una location davvero da sogno. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Dua Lipa si prepara al matrimonio con Callum Turner.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

