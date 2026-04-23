Una camicia bianca con maniche a sbuffo, che richiama lo stile degli anni Ottanta, sta tornando di tendenza questa primavera. Il capo, che combina elementi romantici e ribelli, si adatta a diverse occasioni grazie al suo stile versatile. La sua presenza nelle recenti scelte di moda ha attirato l’attenzione di molte figure pubbliche, contribuendo a rilanciarne l’uso tra il pubblico. La sua popolarità si conferma come uno dei trend principali della stagione.

Nostalgica eppure modernissima, romantica, ma ribelle, formale e portabile in ogni occasione: la camicia con le maniche a sbuffo è tornata ed è la tendenza del momento. A consacrarla Dua Lipa che in questi giorni l’ha indossata con disinvoltura, rendendola subito iconica e perfetta per omaggiare gli anni Ottanta. Le maniche a sbuffo, con il loro volume generoso e quella capacità di aggiungere un pizzico di follia a qualsiasi outfit, sono il dettaglio chiave della stagione. Richiamano infatti un’estetica potente, quella del power dressing al femminile che negli anni Ottanta ha segnato un’intera generazione. Un trend che Dua Lipa ha scelto di reinterpretare con carattere, scegliendo di abbinarla a pantaloni bianchi morbidi, borsa dello stesso colore e occhiali da sole XXL.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa, la sua camicia bianca con maniche a sbuffo è un omaggio agli anni ’80. Ed è la nuova ossessione fashion della primavera

Notizie correlate

Dua Lipa è la nuova ambassador Bulgari: la pop star entra ufficialmente nella sua luxury eraDua Lipa non sta solo dominando la musica, sta conquistando ufficialmente anche il mondo del lusso.

Nespresso Vertuo Up, la nuova macchina del caffè e la campagna con Dua LipaI nuovi rituali del caffè in Italia La nuova macchina del sistema Vertuo si evolve, così come le abitudini di bere il caffè.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Palermo in my heart: dopo le vacanze il matrimonio, Dua Lipa pronta a dire sì nella città che l'ha conquistata; Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo con la wedding planner di Chiara Ferragni; La pop star Dua Lipa stregata dal capoluogo siciliano: si sposerà a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo: le date scelte e le indiscrezioni.

Dua Lipa e Callum Turner: nozze da sogno a PalermoDua Lipa sposa Callum Turner a Palermo: nozze da sogno tra lusso, Villa Igiea e ospiti vip. Il matrimonio più atteso del 2026. rumors.it

Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo: La wedding planner è Alessandra Grillo, già ingaggiata da Chiara Ferragni e Fedez per il matrimonio a NotoDua Lipa e il fidanzato Callum Turner conoscono molto bene la Sicilia e il loro amore per Palermo è stato testimoniato in passato da foto e video. Ed ecco che arriva la notizia rilanciata da La ... ilfattoquotidiano.it

Da George Clooney a Dua Lipa, quando le star scelgono l’Italia per le nozze x.com

Da George Clooney a Dua Lipa, quando le star scelgono l’Italia per le nozze - facebook.com facebook