Nespresso ha presentato Vertuo Up, un nuovo modello di macchina del caffè. Contestualmente, ha annunciato la collaborazione con Dua Lipa come nuova Global Ambassador. La cantante è apparsa in una campagna pubblicitaria insieme a George Clooney. La promozione coinvolge anche altri contenuti pubblicitari e attività marketing legate al lancio del prodotto.

I nuovi rituali del caffè in Italia La nuova macchina del sistema Vertuo si evolve, così come le abitudini di bere il caffè. Vertuo Up è stata pensata per accompagnare un modo di vivere il caffè sempre più fluido, personale e aperto alla sperimentazione. A confermarlo la ricerca Nespresso – SWG, “Nuovi rituali del caffè in Italia, tra infinite possibilità di gusto”, realizzata su un campione di oltre 1.000 persone tra i 20 e i 40 anni, che mostra come, per oltre la metà dei giovani (55%), la quotidianità è fatta di abitudini riconoscibili, ma arricchita da piccole variazioni scelte consapevolmente. Se l’80% dei giovani identifica la casa...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nespresso Vertuo Up, la nuova macchina del caffè e la campagna con Dua Lipa

NESPRESSO CHANGE DE MONDE, ET EMMÈNE DUA LIPA AVEC ELLE

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