Dua Lipa e Callum Turner scelgono Palermo per tre giorni di celebrazioni esclusive

Dua Lipa e Callum Turner sono arrivati a Palermo per trascorrere tre giorni in occasione di celebrazioni private. La cantante britannica e l’attore hanno scelto la città siciliana per un evento che si svolgerà tra ville storiche, località marine e la presenza di ospiti internazionali. La presenza dei due artisti ha attirato l’attenzione di alcuni media e curiosi lungo le strade della città.

. La cantante britannica e l’attore celebreranno il loro amore in Sicilia con un evento raffinato e riservato, articolato in tre giorni tra ville storiche, mare e ospiti internazionali di primo piano. Le nozze tra Dua Lipa e Callum Turner si svolgeranno a Palermo, trasformando la città in una cornice elegante e discreta per uno degli eventi più attesi. La scelta richiama atmosfere mediterranee e suggestioni cinematografiche europee, dando vita a una celebrazione che unisce fascino e sobrietà. Una città che conquista il cuore. Dopo una visita vissuta lontano dai riflettori, tra vicoli storici e mercati locali, Palermo è rimasta impressa nei ricordi della coppia.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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