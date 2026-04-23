Drop Duchy conquista le console | lo strategico roguelite è completo

Oggi viene lanciata la versione completa di Drop Duchy, un roguelite strategico disponibile su PS5, Xbox Series XS e Nintendo Switch. La Drop Duchy Complete Edition include le espansioni The Tribe e The North, che saranno accessibili anche tramite il catalogo Game Pass. La versione definitiva del gioco permette ai giocatori di esplorare nuove aree e contenuti, offrendo un’esperienza più ricca rispetto alle versioni precedenti.

? Cosa sapere Drop Duchy Complete Edition arriva oggi su PS5, Xbox Series XS e Nintendo Switch.. Il pacchetto include le espansioni The Tribe e The North per il catalogo Game Pass.. L’uscita su PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e sul catalogo Game Pass di Drop Duchy porta la Complete Edition dello strategico roguelite direttamente sulle console, integrando tutti i contenuti extra prodotti finora. Il titolo, che aveva debuttato nel mondo PC il 5 maggio 2025, trasla ora la sua esperienza di gestione territoriale su hardware domestico offrendo un pacchetto completo. La versione disponibile oggi non si limita al gioco base, ma include le espansioni The Tribe e The North, permettendo a chi si avvicina per la prima volta alla saga di trovare un ecosistema già pienamente sviluppato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Una raccolta di contenuti

Drop Duchy: Complete Edition sbarca su consoleDrop Duchy: Complete Edition è disponibile su PS5 e Nintendo Switch, mentre su Xbox è già acquistabile ed è incluso anche in Game Pass. vgmag.it

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