Drop-in alla Sacca lo scontro si fa ancora più caldo In aula la Maletti lo difende le opposizioni ne chiedono la chiusura immediata

Il dibattito sul drop-in alla Sacca continua a intensificarsi, con le discussioni che si svolgono in aula tra chi difende l’attività come strumento di contrasto alle dipendenze e chi invece, rappresentanti delle opposizioni e residenti, chiede la chiusura o il trasferimento immediato di questa struttura. Le opposizioni sottolineano un aumento di situazioni di degrado legate alla presenza del servizio, mentre il Comune e l’Ausl ribadiscono la validità dell’intervento.

Non si placa il dibattito sul drop-in della Sacca. Da un lato Comune e Ausl che difendono l'operato dell'attività d i contrasto alle dipendenze patologiche, dall'altra opposizioni e (soprattutto) residenti che ne chiedono l'immediato trasferimento per un aumento delle situazioni di degrado.Oggi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scontro alla Camera, le opposizioni chiedono Meloni in Aula Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezzaSi è svolta questa mattina, sabato 18 aprile, la visita di una delegazione di consiglieri del Consiglio comunale di Modena ai servizi territoriali... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il ’Drop In’ alla Sacca: Leggi e Costituzione declassate dal gestore a semplici ‘regole’; Visita istituzionale al drop-in della Sacca: l'Ausl difende i risultati, il quartiere chiede sicurezza; DROP-IN IN SACCA, DOPO LA VISITA LA POLEMICA DEI RESIDENTI; Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunali. Drop-In alla Sacca, l'assessore Maletti difende la scelta: 'I problemi non sono aumentati rispetto a quando c'era il camper'Il Drop-In non ha aumentato i problemi ma ha contribuito a gestirli. I numeri di denunce e segnalazioni ci dicono che non sono aumentati rispetto a quelle che arrivavano prima dell'apertura del Drop-I ... lapressa.it Il Sert e i suoi luoghi, spiegato ai Consiglieri comunaliPolitica: Dagli operatori del servizio per le tossicodipendenze dell Ausl presso la sede di via Nonantola e il Drop-In alla Sacca ... lapressa.it Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA facebook Debutto stellare nelle prime 24 ore per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop dead. Subito in testa classifica globale di Spotify #ANSA x.com