Birra dell' Anno 2026 | il birrificio di Reggio Calabria Funky Drop conquista i giudici e due medaglie d' argento

Il birrificio Funky Drop di Reggio Calabria ha vinto due medaglie d’argento alla manifestazione Birra dell’Anno 2026, grazie alla qualità delle sue birre. La vittoria arriva dopo aver presentato le proprie creazioni a una giuria di esperti, che ha premiato il gusto e la cura nella produzione. La Calabria si conferma così tra le regioni italiane più apprezzate nel settore della birra artigianale, con un numero crescente di produttori che si affermano a livello nazionale.

L'eccellenza reggina sottolinea la capacità di interpretare con coerenza e personalità stili brassicoli diversi. A completare il bilancio regionale arriva la menzione per Lametus Beer Co., di Lamezia Terme La Calabria si conferma terra di birra artigianale di qualità alla 21 esima edizione di Birra dell'Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai, l'associazione dei piccoli birrifici indipendenti. La cerimonia di premiazione si è svolta a Rimini durante il Beer&Food Attraction, in occasione del trentennale del movimento craft italiano, che ha visto trionfare Birra dell'Eremo come birrificio dell'anno. Birra dell'Eremo di Assisi si aggiudica il titolo di Birrificio dell'Anno 2026, grazie alla vittoria nel concorso organizzato da Unionbirrai, che premia i migliori birrifici artigianali italiani. Birra artigianale italiana: 30 anni di storia e innovazione celebrati a Rimini con il premio "Birra dell'Anno 2026". A Rimini si sono riuniti produttori, appassionati e esperti per celebrare i trent'anni di storia della birra artigianale italiana.