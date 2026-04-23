Droghe esplode l’uso di kratom negli Usa | segnalazioni cresciute di 65 volte in un decennio

Negli Stati Uniti si registra un aumento significativo nell’uso di kratom, con segnalazioni che sono cresciute di 65 volte in dieci anni. Il kratom è un composto derivato da una pianta noto per le sue proprietà psicoattive. Quando assunto in dosi elevate, può avere effetti comparabili a quelli degli oppioidi. La diffusione di questa sostanza ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – E' un composto derivato da una pianta con proprietà psicoattive. Se assunto ad alte dosi può produrre effetti simili a quelli degli oppioidi. Si chiama kratom la nuova droga che minaccia la salute di sempre più persone negli Usa. Il suo utilizzo è esploso, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista 'Addiction', che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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