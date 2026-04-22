Boom di casi +1.200% | allarme Kratom negli Usa cos' è è perché sta esplodendo

Negli Stati Uniti si registra un aumento del 1.200% nei casi legati al consumo di Kratom, un composto derivato da una pianta con proprietà psicoattive. Se assunto in dosi elevate, può provocare effetti simili a quelli degli oppioidi. L'incremento dei casi ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie, che stanno monitorando la diffusione di questa sostanza. Il suo impiego sta crescendo, anche tra giovani e adulti, con conseguenze cliniche in aumento.

Negli Stati Uniti crescono ricoveri e segnalazioni legate alla sostanza “naturale”, ma il vero timore ora sono i composti sintetici come il 7-OH È un composto derivato da una pianta con proprietà psicoattive. Se assunto ad alte dosi può produrre effetti simili a quelli degli oppioidi. Si chiama kratom la nuova sostanza che preoccupa sempre di più medici e autorità sanitarie negli Stati Uniti. Il suo utilizzo è esploso, secondo un nuovo studio pubblicato su Addiction, che rileva una crescita fino a 65 volte in poco più di un decennio dei casi arrivati all’attenzione dei centri antiveleni statunitensi: dalle 19 segnalazioni del 2010 alle 1.242 del 2023.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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