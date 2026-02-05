Giugliano pizza e spaccio di droga | arrestato dopo blitz dei carabinieri noto ristoratore

I carabinieri di Giugliano hanno arrestato un ristoratore di 52 anni durante un blitz nella zona costiera. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre si trovava nel suo locale di via Ripuaria. L’operazione arriva dopo mesi di indagini sul suo possibile coinvolgimento nello spaccio di droga.

Nuovo arresto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, nella zona costiera di Giugliano, dove i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno fermato un noto ristoratore di via Ripuaria, 52 anni, già conosciuto alle autorità per precedenti legati alla droga. L’uomo era stato arrestato anche nel 2024 a Pozzuoli, sempre per reati dello stesso tipo. L’operazione è scattata nel corso di controlli mirati effettuati all’interno del ristorante dell’uomo, situato nella zona costiera. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e materiale riconducibile all’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

