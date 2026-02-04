Brutta caduta per Fredrik Moeller sulla Stelvio | si teme un grave infortunio

Fredrik Moeller è caduto violentemente sulla pista Stelvio a Bormio durante la prima prova cronometrata della discesa maschile. L’atleta ha sbattuto forte e ora si teme un grave infortunio. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le sue condizioni restano ancora da chiarire. La gara è stata immediatamente interrotta e si attende un aggiornamento sulle sue condizioni.

Un evento cruciale ha segnato l'inizio della stagione olimpica, quando during la prima prova cronometrata della discesa maschile a Bormio, sulla pista Stelvio, si è verificata una caduta che ha richiesto immediato intervento di soccorso. L'episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile infortunio, con l'elicottero impegnato a trasportare l'atleta verso l'ospedale. L'evento è avvenuto poco dopo il secondo intermedio, provocando un'interruzione prolungata della sessione per consentire il trasporto dell'atleta e l'immediata necessità di un elisoccorso per il ricovero. La situazione ha generato tempistiche di attesa legate al deflusso lungo la pista e alle procedure sanitarie.

