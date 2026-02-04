La discesa maschile a Bormio si è aperta con un incidente grave. Fredrik Moeller, il norvegese, è caduto durante la prima prova cronometrata sulla pista Stelvio. La sua caduta ha preoccupato gli spettatori e gli organizzatori, che ora temono un grave infortunio. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Non iniziano bene le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nel corso della prima prova cronometrata della discesa maschile, in corso a Bormio, sulla pista Stelvio, è caduto il norvegese Fredrik Moeller, e per lui si teme un serio infortunio. Il norvegese è caduto poco dopo il secondo intermedio, e pare aver riportato problemi ad una spalla: la prova è stata interrotta abbastanza a lungo prima per trasportarlo verso la zona di arrivo, e poi per consentire l’arrivo dell’ elicottero, che porterà l’atleta in ospedale. In stagione Moeller era caduto in discesa in Val Gardena a dicembre, ma non aveva riportato problemi: in caso di infortunio la Norvegia perderebbe anche un valido elemento per la combinata a squadre, rischiando di affossare degli ottimi slalomisti con discesisti non all’altezza della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Stelvio miete la prima vittima: brutta caduta per Fredrik Moeller, si teme un grave infortunio

Approfondimenti su Stelvio Caduta

