Dalle prime fonti sembra che Sydney Sweeney sarebbe dovuta apparire nei panni di sé stessa mentre Andy Sachs (Hathaway), Miranda Priestly (Streep) e Nigel Kipling (Tucci) si recano dall'ex assistente di Runway Emily Charlton (Blunt), ora responsabile delle operazioni di Dior negli Stati Uniti, per chiedere un aiuto economico per garantire la sopravvivenza della rivista. EW ha appreso che la scena non si integrava strutturalmente con il resto della sequenza e che il team che lavorava al film ha deciso di rimuovere la parte, anche se a malincuore. I rappresentanti di Disney e di Sweeney non hanno risposto immediatamente alla richiesta di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2: tagliato il cameo di Sydney Sweeney per «motivi creativi». Ma i maligni dicono altro

Notizie correlate

Il cameo di Sydney Sweeney tagliato da ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Ecco cosa sappiamoSiamo all’alba di un nuovo giorno, il giorno dopo la premiere mondiale de Il Diavolo veste Prada 2 a New York.

Il Diavolo Veste Prada 2: una scena con Sydney Sweeney è stata tagliataL'attrice era stata avvistata sul set del sequel con star Meryl Streep e Anne Hathaway, ma i ciak non sono stati utilizzati.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Diavolo Veste Prada 2: una scena con Sydney Sweeney è stata tagliata; Il Diavolo Veste Prada 2, Sydney Sweeney ‘tagliata’ dal sequel: il motivo (assurdo) dietro la scomparsa del suo cameo; Sydney Sweeney tagliata da Il Diavolo Veste Prada 2: 'Ragioni creative'; Sydney Sweeney ne Il Diavolo Veste Prada 2? Il cameo avvolto nel mistero.

Il diavolo veste Prada 2 : tagliato il cameo di Sydney Sweeney per «motivi creativi». Ma i maligni dicono altroEntertainment Weekly rivela che è stata cancellata dal sequel de Il diavolo veste Prada una scena con l'attrice di Euphoria: ecco perché ... vanityfair.it

Il Diavolo Veste Prada 2, Sydney Sweeney ‘tagliata’ dal sequel: il motivo (assurdo) dietro la scomparsa del suo cameoNel sequel de Il Diavolo Veste Prada, il cameo di Sydney Sweeney, già girato accanto a Meryl Streep, sarebbe stato tagliato in fase di montaggio. Ecco perché ... libero.it

Tutto merito della scena del gelato con Sydney Sweeney - facebook.com facebook

Sydney Sweeney tagliata da Il Diavolo Veste Prada 2: 'Ragioni creative' x.com