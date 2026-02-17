Dove vedere in tv Paolini-Eala oggi WTA Dubai 2026 | orario programma streaming

I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena i sedicesimi negli Emirati Arabi Uniti martedì 17 febbraio: scenderanno in campo la testa di serie numero 6, l’ azzurra Jasmine Paolini, e la filippina Alexandra Eala. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-EALA (5° MATCH DALLE 8.00) Il match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.00 italiane, ma la quarta sfida del programma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane, ed al termine scenderanno in campo l’azzurra e la filippina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jasmine Paolini e Alexandra Eala si sfidano nei sedicesimi di finale dei Dubai Tennis Championships 2026, torneo WTA 1000 in programma martedì 17 febbraio negli Emirati Arabi Uniti.

Sara Errani e Jasmine Paolini scendono in campo oggi a Doha per la semifinale del WTA 1000, dove affronteranno la coppia composta da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko.

