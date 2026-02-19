A Marano, è partita una campagna di sensibilizzazione sulla differenziata, causata dal recente aumento dei rifiuti abbandonati per strada. L’amministrazione vuole coinvolgere i cittadini in modo più attivo, distribuendo opuscoli e organizzando incontri nei quartieri. La proposta mira a migliorare la raccolta differenziata e ridurre il conferimento errato dei rifiuti. I residenti sono invitati a partecipare agli eventi programmati e a seguire le nuove indicazioni. La prima giornata di informazione si terrà venerdì nel centro storico.

Parte a Marano una nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. L’iniziativa rientra nel nuovo servizio integrato di igiene urbana. Questa mattina la presentazione ufficiale al municipio, durante una conferenza stampa in cui Marano Ambiente, la società che si occupa della gestione dei rifiuti, ha illustrato il nuovo calendario di conferimento. Ai cittadini verranno distribuiti bidoni e bidoncini per la raccolta porta a porta. Nei prossimi giorni sono previsti incontri pubblici, affissioni in città e il coinvolgimento delle scuole. Verrà attivata anche un app per consultare orari e modalità di raccolta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano, raccolta rifiuti: parte campagna di sensibilizzazione sulla differenziata

Rifiuti, l’Italia va meglio sulla raccolta differenziataNegli ultimi anni, l’Italia ha registrato un miglioramento nella gestione dei rifiuti, con un aumento della raccolta differenziata su tutto il territorio.

Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di piùIl rapporto Ispra evidenzia come la Toscana si confermi tra le regioni italiane più avanzate nella raccolta differenziata, pur mantenendo alti livelli di produzione di rifiuti e costi di gestione.

Marano, raccolta rifiuti: parte campagna di sensibilizzazione sulla differenziata

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.