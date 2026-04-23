Dossieraggio | chi è Francesco Mezzokilo Stefanoni il tecnico viterbese della Squadra Fiore

C'è anche un viterbese nella “Squadra Fiore”, che qualcuno chiamava pure i “Neri di Del Deo”. Si tratta di una sorta di struttura di intelligence parallela che gli investigatori definiscono dedita a dossieraggi illeciti, intercettazioni abusive e accessi illegali a banche dati sensibili. Tra i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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L'ombra della 'Squadra Fiore' sulla Capitale. Dove si incontravano i signori del dossieraggio a RomaMentre i turisti passeggiano a Fontana di Trevi e il traffico di corso Trieste scorre ignaro, dietro portoni anonimi di uffici prestigiosi e...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Gli spioni della Squadra Fiore: così il big dei servizi Del Deo gestiva la fabbrica dei dossier; Dossieraggi: che cos'era la Squadra Fiore, la struttura clandestina che spiava e intascava soldi; Indagine su Giuseppe Del Deo e la Squadra Fiore: dossieraggio e peculato nei servizi segreti italiani; La banda dello spionaggio clandestino.

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Squadra Fiore, spie e Sassate. I dubbi sul blog del “nero” Paglia x.com

Per chi indaga, l’obiettivo della Squadra Fiore era soprattutto uno: influenzare settori della politica e dell’imprenditoria tramite ricatti per trarne profitto. La tesi è che per riuscirci gli 11 indagati, tra cui compare il nome dell’ex vicedirettore del Dis, i servizi segr - facebook.com facebook