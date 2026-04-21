L' ombra della ' Squadra Fiore' sulla Capitale Dove si incontravano i signori del dossieraggio a Roma

Mentre i turisti passeggiano a Fontana di Trevi e il traffico di corso Trieste scorre ignaro, dietro portoni anonimi di uffici prestigiosi e abitazioni private si è consumato per mesi quello che gli inquirenti definiscono un "mercimonio di informazioni riservate" senza precedenti.Una rete.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roma - L’ombra della Squadra Fiore e i Neri di Del Deo: Il dossieraggio che scuote i servizi passa anche da Viterbo; Spionaggio all’ombra del Colosseo: scatta il blitz contro la Squadra Fiore; Perquisizioni a Roma sulla presunta Squadra Fiore: fari accesi su dossieraggio e mercato dei dati sensibili, accessi abusivi e ipotesi di peculato; Squadra Fiore e dossieraggio, in corso le perquisizioni dei carabinieri del Ros.

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Dossieraggi e spioni hi-tech: cosa sappiamo sulla squadra Fiore composta da ex poliziotti deviatiPer la Procura di Roma ex 007 facevano parte di gruppo clandestino che ha usato fondi pubblici e banche dati riservate per attività illegali, raccogliendo dati. Undici sotto inchiesta ... startupitalia.eu

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