Nell'ambito di un’indagine della procura di Roma, sono stati perquisiti alcuni individui ritenuti affiliati alla cosiddetta “Squadra Fiore”. L’indagine riguarda accuse di accesso illecito a sistemi informatici, violazioni della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Tra gli indagati figura anche un ex vicedirettore di un organismo di intelligence. Le attività investigative sono in corso e al momento non sono state rese note ulteriori informazioni.

Accesso illecito a sistemi informatici, violazioni della riservatezza, esercizio abusivo della professione e peculato: sono le accuse al centro dell’inchiesta avviata dalla procura di Roma sulla cosiddetta “Squadra Fiore”. I carabinieri del Ros hanno eseguito perquisizioni nei confronti di diversi soggetti ritenuti parte di un gruppo clandestino, sospettato di redigere dossier su incarico di committenti esterni. Indagato Giuseppe Del Deo. L’indagine, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Stefano Pesci, con le sostitute Vittoria Bonfanti, Alessia Natale e Barbara Sargenti della Direzione nazionale antimafia, svela nuovi sviluppi, come il coinvolgimento da indagato di Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di Pirelli-Telecom e già coinvolto in passato nello scandalo Telecom-Sismi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dossieraggio, perquisiti presunti membri della “Squadra Fiore”: indagato l’ex vicedirettore Aisi Del Deo

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Panoramica sull’argomento

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