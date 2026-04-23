A Bologna, nella zona di via Amendola, una famiglia ha trascorso la notte sotto un portico. La coppia, composta da un genitore e due figli, uno di 18 mesi e l’altro di 15 anni, ha deciso di dormire lì, senza altre sistemazioni disponibili. La scena si è ripetuta più volte, con i bambini che si sono addormentati all’aperto, in un luogo pubblico, senza un tetto sopra la testa.

Bologna, 23 aprile 2026 – Non hanno trovato di meglio per passare la notte che quell’angolo di portico in via Amendola e si sono sistemati lì, con un bambino di appena 18 mesi e un ragazzino di 15 anni. Una storia di disperazione. E’ l’ennesima storia di disperazione registrata nella nostra Bologna. Protagonista una famiglia di origine pakistana composta da quattro persone con i due genitori venticinquenni, un bambino di diciotto mesi ed un ragazzo di quindici anni che hanno appunto scelto uno dei portici della nostra città come giaciglio di fortuna. Li ha trovati così l’operatrice dei servizi di unità di strada, che ieri sera, vista la situazione, non ha perso tempo e l’ha segnalata alla centrale radio della Polizia locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormono sotto i portici con un figlio di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni: storia di disperazione in centro a Bologna

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