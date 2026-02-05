La storia di Roberto e suo figlio si fa strada tra le difficoltà di chi perde la casa. Dopo aver ricevuto una lettera di sfratto, i due si sono trovati senza alternative e ora dormono in auto. La situazione si trascina da mesi, tra burocrazia e mancanza di soluzioni concrete. La loro vicenda è soltanto una delle tante che si ripetono nel gorgo degli affitti impossibili.

Lucca, 5 febbraio 2026 – Qualche mese fa Roberto e suo figlio si sono rivolti allo sportello casa di Potere al Popolo Lucca perché avevano ricevuto una lettera di sfratto. Si trattava di un appartamento in un edificio acquistato da una banca che al momento non si riesce comunque a vendere, visti i numerosi abusi da sistemare. “Con l’aiuto di un avvocato è stata evitata l’espulsione dall’immobile durante le feste natalizie e rinviata di un mese – spiega Marco Andreotti, che si occupa insieme ad altri dello sportello sociale di Potere al Popolo Lucca –. Nonostante ciò qualche giorno fa Roberto, suo figlio e il suo cagnolino sono stati comunque buttati fuori e si sono trovati costretti a dormire in auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel gorgo degli affitti impossibili: buttati fuori ora dormono in auto, la storia di Roberto e suo figlio

Approfondimenti su Roberto Sfratto

Roberto Vannacci, ex generale, sembra prossimo a lasciare la Lega e a sviluppare una formazione politica ispirata all’Afd tedesca, adattata al contesto italiano.

La famiglia di Chiara Poggi ha analizzato i dettagli dell’omicidio a Garlasco e ha concluso che sarebbe stato impossibile per chiunque entrare nella villetta senza essere coperto di sangue.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roberto Sfratto

Argomenti discussi: Nel gorgo degli affitti impossibili: buttati fuori ora dormono in auto, la storia di Roberto e suo figlio.

Nel gorgo degli affitti impossibili: buttati fuori ora dormono in auto, la storia di Roberto e suo figlioSi sono rivolti allo sportello di Potere al Popolo Lucca che era riuscito a prendere un po’ di tempo. L’edificio in cui vivevano è stato acquistato da una banca. Anche Rachele cede il passo ai turist ... msn.com

Affitti, fuga dai contratti tradizionali: Nel 2026 impennata degli sfrattiAllarme dell’Unione Inquilini di Firenze: Sempre più disdette a favore di nuove locazioni brevi. Il prossimo anno attesa una crescita delle esecuzioni del 20%. Ma così la città si svuoterà ancora. lanazione.it

Sabato 10 Gennaio 2026 LUCE DI PACE E SERENITA' Canti per augurarci Buon Anno Nuovo Coro Polifonico Il Gabbiano - Barletta Voce Solista Matilde Mastria Pianoforte Antonio Piccialli Percussioni Roberto Capacchione Direttore M° Gianluigi Gorgoglion facebook