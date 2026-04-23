Dormono sotto i portici con bimbo di 18 mesi e ragazzino di 15 anni | la scoperta degli operatori in centro a Bologna

Durante una ronda in centro a Bologna, un'operatrice dei servizi di strada ha trovato un bambino di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni che dormivano sotto i portici, insieme ad un adulto. La scoperta è avvenuta nella serata di mercoledì in via Amendola, senza che ci fossero altre persone nelle vicinanze. La situazione ha suscitato immediatamente l'intervento delle autorità competenti.

La terribile storia di disagio e disperazione scoperta nella serata di mercoledì in via Amendola a Bologna da un'operatrice dei servizi di unità di strada del capoluogo emiliano durante un servizio di perlustrazione in centro città.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dormono sotto i portici con un figlio di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni: storia di disperazione in centro a BolognaBologna, 23 aprile 2026 – Non hanno trovato di meglio per passare la notte che quell’angolo di portico in via Amendola e si sono sistemati lì, con un... Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici: affidata ai servizi socialiUna famiglia con un bambino di appena 18 mesi costretta a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Migranti sgomberati dormono sotto ai portici: Fino a quando non verrà trovata una soluzione. Così sfidano il Comune; Treviso, migranti sgomberati dormono sotto i portici del Comune: Resteremo finché non avremo un tetto; Migranti dormono sotto i portici vicino al Municipio. Il sindaco: Provocazione politica di parroci e minoranza; A Treviso i migranti sgomberati dal parcheggio si accampano sotto i portici: Resteremo qui finché non ci darete un posto. Dormono sotto i portici con bimbo di 18 mesi e ragazzino di 15 anni: la scoperta degli operatori in centro a BolognaLa terribile storia di disagio e disperazione scoperta nella serata di mercoledì in via Amendola a Bologna da un'operatrice dei servizi di unità di strada ... fanpage.it Dormono sotto i portici con un figlio di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni: storia di disperazione in centro a BolognaUn piccolo giaciglio di fortuna in via Amendola per le 4 persone (due genitori 25enni col figlioletto e un adolescente) segnalati ieri sera da un’operatrice di strada agli agenti della Locale che hann ... msn.com Sotto il cielo d’aprile la mia pace è incerta. I verdi chiari ora si muovono sotto il vento a capriccio. Ancora dormono l’acque ma, sembra, come ad occhi aperti ... https://cctm.website/sandro-penna-sotto-il-cielo-daprile/ Sandro Penna - facebook.com facebook