Dopo quasi un anno Fatime torna a casa | la salma della 12enne annegata a luglio può essere rimpatriata

Da ilpescara.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi un anno di attesa, è stato concesso il nulla osta per il rimpatrio della salma di una ragazza di 12 anni deceduta per annegamento a luglio 2025. La famiglia potrà così riunirsi con la salma in Guinea, permettendo un ultimo saluto e il ritorno alla propria terra. La questione riguarda le procedure legali e amministrative necessarie per il trasferimento, che sono state finalmente concluse.

Fatime, la 12enne annegata a luglio 2025, può finalmente “tornare a casa”. Dopo quasi un anno di attesa, è arrivato il nulla osta per riportare la salma in Guinea, dove potrà finalmente riposare in pace. A farlo sapere al sindaco, per conto della famiglia, è stato l’avvocato Massimiliano Amoroso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: “Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato”

La 19enne Piper James trovata morta in Australia: “È annegata dopo essere stata attaccata dai dingo”La 19enne canadese Piper James è stata trovata morta il 19 gennaio a K’Gari, in Australia.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dopo quasi un anno Fatime torna a casa: la salma della 12enne annegata a luglio può essere rimpatriata; Inter, Chivu al baby col caschetto: 'Ecco cosa gli ho consigliato'. VIDEO; Un anno dopo la strage di Monreale, Schifani incontra a Palazzo d'Orleans le famiglie delle vittime; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni.

Politano torna al gol dopo quasi un anno e il Napoli batte 2-1 il Lecce: la serata del 21 azzurroIl Napoli rimonta il Lecce al Maradona e trova tre punti pesanti grazie a Matteo Politano, che torna al gol dopo quasi un anno e firma il 2-1, La 29 giornata di Napoli Lecce è l’esatta fotografia di ... gianlucadimarzio.com

dopo quasi un annoATP Barcellona - Fils trionfa dopo quasi due anni. Rybakina vince a StoccardaUna grande gioia per il francese dopo un periodo estremamente complicato per l'infortunio. Sconfitto Rublev ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.