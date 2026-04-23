Dopo quasi un anno Fatime torna a casa | la salma della 12enne annegata a luglio può essere rimpatriata

Dopo quasi un anno di attesa, è stato concesso il nulla osta per il rimpatrio della salma di una ragazza di 12 anni deceduta per annegamento a luglio 2025. La famiglia potrà così riunirsi con la salma in Guinea, permettendo un ultimo saluto e il ritorno alla propria terra. La questione riguarda le procedure legali e amministrative necessarie per il trasferimento, che sono state finalmente concluse.

Fatime, la 12enne annegata a luglio 2025, può finalmente “tornare a casa”. Dopo quasi un anno di attesa, è arrivato il nulla osta per riportare la salma in Guinea, dove potrà finalmente riposare in pace. A farlo sapere al sindaco, per conto della famiglia, è stato l’avvocato Massimiliano Amoroso.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: “Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato” La 19enne Piper James trovata morta in Australia: “È annegata dopo essere stata attaccata dai dingo”La 19enne canadese Piper James è stata trovata morta il 19 gennaio a K’Gari, in Australia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dopo quasi un anno Fatime torna a casa: la salma della 12enne annegata a luglio può essere rimpatriata; Inter, Chivu al baby col caschetto: 'Ecco cosa gli ho consigliato'. VIDEO; Un anno dopo la strage di Monreale, Schifani incontra a Palazzo d'Orleans le famiglie delle vittime; Milik, dentro un calvario lungo quasi due anni. Politano torna al gol dopo quasi un anno e il Napoli batte 2-1 il Lecce: la serata del 21 azzurroIl Napoli rimonta il Lecce al Maradona e trova tre punti pesanti grazie a Matteo Politano, che torna al gol dopo quasi un anno e firma il 2-1, La 29 giornata di Napoli Lecce è l’esatta fotografia di ... gianlucadimarzio.com ATP Barcellona - Fils trionfa dopo quasi due anni. Rybakina vince a StoccardaUna grande gioia per il francese dopo un periodo estremamente complicato per l'infortunio. Sconfitto Rublev ... msn.com Trieste ritrova il suo Risorgimento irredentista. Riapre oggi, dopo quasi cinque mesi di chiusura, il civico museo costruito nel 1934 all’interno della Casa del Combattente che inglobava il Sacrario dedicato a Guglielmo Oberdan su progetto dell’architetto Umbe - facebook.com facebook farò incazzare molti ma, dopo quasi due anni e fatta l'abitudine, sì, il tappo europeo attaccato al collo della bottiglia è meglio. x.com