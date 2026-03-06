La 19enne Piper James trovata morta in Australia | È annegata dopo essere stata attaccata dai dingo

Una giovane canadese di 19 anni è stata trovata morta a K’Gari, in Australia, il 19 gennaio. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso è l’annegamento, attribuito a un attacco di un branco di dingo. La ragazza era scomparsa prima di essere ritrovata senza vita. I soccorritori hanno recuperato il corpo e avviato le indagini sulla vicenda.