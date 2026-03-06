La 19enne Piper James trovata morta in Australia | È annegata dopo essere stata attaccata dai dingo
Una giovane canadese di 19 anni è stata trovata morta a K’Gari, in Australia, il 19 gennaio. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso è l’annegamento, attribuito a un attacco di un branco di dingo. La ragazza era scomparsa prima di essere ritrovata senza vita. I soccorritori hanno recuperato il corpo e avviato le indagini sulla vicenda.
La 19enne canadese Piper James è stata trovata morta il 19 gennaio a K’Gari, in Australia. L'autopsia eseguita sul corpo ha svelato la causa del decesso: la ragazza è annegata dopo l’attacco di un branco di dingo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ragazza di 19 anni trovata morta in spiaggia in Australia: perché si indaga su un branco di dingo
Lo zio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano: “C’è un indagato per omicidio”Sarebbe un cittadino peruviano l'uomo che la sera del 28 dicembre a Milano è stato ripreso a fianco di Aurora Livoli, 19enne scomparsa a inizio...