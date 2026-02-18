Il 12enne investito a Caprino torna a casa la gioia della mamma | Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato

Il 12enne investito a Caprino torna a casa dopo aver rischiato la vita. La causa dell’incidente rimane incerta, ma il ragazzo ha subito gravi ferite e ha bisogno di cure continue. La mamma di Mattia si dice sollevata e felice di riaverlo tra le braccia, ringraziando chi ha intervenuto tempestivamente per rianimarlo. Dopo tanti giorni di ospedale, il giovane ha ripreso a parlare e ha espresso il suo desiderio di mangiare un kebab. La famiglia ora si prepara a ricominciare una nuova routine.

Caprino Bergamasco. “Mamma ho fame, tanta fame. Ho proprio voglia di un kebab”. Sono queste, più o meno, le prime parole pronunciate da Mattia quando si è risvegliato nel letto dell’ospedale Papa Giovanni. Una frase semplice, da ragazzino di 12 anni, che per mamma Nadia e papà Simone ha avuto il suono più bello del mondo, dopo ore di angoscia e di attesa. Il desiderio, alla fine, è stato esaudito. Sei giorni dopo il grave incidente, Mattia è stato dimesso. “E oggi siamo andati davvero a mangiare quel kebab”, racconta la mamma, con la voce finalmente più leggera. L’incidente era avvenuto proprio a Caprino, in via Don Luigi Locatelli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Resta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a CaprinoResta grave il 12enne investito sulle strisce pedonali a Caprino, dopo essere stato urtato da un'auto mentre attraversava in via Don Locatelli giovedì 12 febbraio alle 17.

