Altri attacchi a Meloni dall’amico di Putin Solovyev avvelenato per la villa sequestrata in Italia | Voi seguaci del fascista Mussolini | io perseguitato

Vladimir Solovyev, noto conduttore russo, ha nuovamente criticato la premier italiana, senza mostrare rimorsi per le dichiarazioni precedenti. A 24 ore dal primo intervento, ha continuato con ulteriori affermazioni considerate provocatorie e fuori luogo, attaccando anche l’amico di un esponente di Mosca e parlando di un avvelenamento legato a una villa sequestrata in Italia. Le sue uscite hanno attirato attenzione nel panorama mediatico e politico.

Nessun pentimento da parte di Vladimir Solovyev dopo gli insulti a Giorgia Meloni. Anzi, il conduttore russo insiste a 24 ore dal primo attacco contro la premier italiana per un’altra sfilza di provocazioni a tratti deliranti. Da Meloni il fedelissimo di Vladimir Putin pretende una risposta sul suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene «nazista. L’Italia complice degli «ucraini nazisti» seguace di Mussolini. Dice Solovyev in diretta dal suo canale omonimo: «Condividendo le idee di Mussolini, aderisce ai crimini dell’Italia fascista. Dimostra simpatia per questi crimini appoggiando lo Stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici in Russia e non ha fatto mistero dei suoi complotti per assassinare alcuni, incluso me».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Altro svalvolato assalto di Solovyev a Meloni: “Seguace di Mussolini e complice del fascismo”Il giornalista russo, Vladimir Solovyev, torna a rivolgersi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo gli insulti in televisione che hanno... Russia, insulti a Giorgia Meloni in tv da Vladimir Solovyev: “Fascista e vergogna della razza umana”La premier italiana insultata dal noto anchorman vicino al Cremlino, durante la trasmissione ‘Polnyj Kontakt’ (Full Contact) In Russia un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Schlein difende la premier: No ad attacchi da altri paesi; Trump, altri attacchi a Meloni. La premier non replica (per ora) e incontra a Palazzo Chigi Zelensky; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; Meloni non vuole aiutarci nella guerra. Sono scioccato, dice Trump. Tutti gli altri no che hanno indispettito la Casa Bianca. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Attacco a Meloni, Tajani convoca ambasciatore Paramonov: Insulti dalla tv russa sono inaccettabiliIl ministro degli Esteri: 'Inaccettabile che un commentatore della televisione di Stato usi un linguaggio volgare nei confronti del primo ministro di uno Stato libero e democratico' ... adnkronos.com Solovyov non si scusa: «Meloni sostiene i nazisti di Kiev» - facebook.com facebook Presidente Meloni, non saranno le offese di qualche marionetta a scalfirti. Al tuo fianco, l’Italia. x.com