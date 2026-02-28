Dopo le Olimpiadi anche l' Nba Europe finisce nel mirino di collettivi e antagonisti

Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, anche l'Nba Europe diventa oggetto di attenzione da parte di gruppi di sinistra e centri sociali. Movimenti e collettivi hanno rivolto critiche e manifestato il loro dissenso nei confronti di questa manifestazione sportiva. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi o sui dettagli delle azioni in corso.

Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina nel mirino dei movimenti di sinistra e dei centri sociali finisce l'Nba Europe. Il progetto di portare il modello del basket americano nel vecchio continente, con investitori «pesanti» al lavoro per creare una squadra a Roma, è ancora nelle fasi preliminari ma nel magma dei collettivi monta la protesta. La campagna di adesioni per «No Nba Europe a Roma» è già partita e prevede un'assemblea pubblica all'Ex Snia, storico centro sociale di via Prenestina nell'ex fabbrica della viscosa, da organizzare entro marzo. «Riteniamo che questa sia un'operazione speculativa che non risponde alle reali...

