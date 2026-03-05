Certificazione unica tripla scadenza nel 2026 | novità e quando arriva

Nel 2026, la certificazione unica avrà tre scadenze principali: il 16 marzo, il 30 aprile e il 2 novembre. Queste date segnano i diversi momenti in cui i contribuenti devono rispettare le scadenze previste. La gestione di questa certificazione coinvolge diverse scadenze nel corso dell’anno, con l’obiettivo di rispettare le modalità stabilite dalle normative vigenti.

Sono tre le date attorno a cui ruota la gestione della certificazione unica: 16 marzo, 30 aprile e 2 novembre 2026. La Cu si riferisce ai redditi percepiti dai contribuenti nel 2025. Quest’anno, tra l’altro, il documento risulta essere particolarmente importante, perché recepisce le novità introdotte dalla semplificazione degli adempimenti fiscali. Che cos’è la certificazione unica o Cu. Prima di analizzare nel dettaglio quello che sarà il calendario della certificazione unica nel 2026, è importante ricordare che la Cu è il documento ufficiale attraverso il quale i sostituti d’imposta – come il datore di lavoro o un ente pensionistico – attestano i redditi che hanno corrisposto a un contribuente e le imposte che hanno trattenut o nel corso dell’anno dalla busta paga o dal cedolino della pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

