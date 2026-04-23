Nella notte, intorno alle 2:30, il tratto dell'A14 tra Vasto Sud e Termoli è stato riaperto completamente. La sezione, interessata da una frana a Petacciato, era stata temporaneamente chiusa per consentire interventi di messa in sicurezza. Ora il traffico può circolare di nuovo su entrambe le corsie, ripristinando la normale viabilità sulla tratta tra Bologna e Taranto.

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Nella notte, intorno alle ore 2:30, è stata ripristinata la piena percorribilità del tratto dell’A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con due corsie per senso di marcia. La riapertura completa fa seguito all’evoluzione delle condizioni del fronte franoso di Petacciato e alle attività svolte che hanno consentito il ripristino della piena configurazione di esercizio dell’autostrada, in seguito ai danni provocati dal movimento franoso verificatosi dopo Pasqua. Le attività di prima messa in sicurezza e le fasi successive sono state realizzate dalla task force messa in campo da Autostrade per l’Italia.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Dopo la frana di Petacciato è tornato pienamente percorribile il tratto di A14 Vasto Sud-Termoli Autostrade

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