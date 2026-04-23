Il 25 aprile è stato il giorno scelto da Adriana Poli Bortone per esprimere pubblicamente il suo pensiero politico, in un momento in cui la sinistra si trova al centro di molte discussioni. La sua presenza e le sue dichiarazioni hanno attirato l'attenzione dei media, suscitando reazioni tra gli osservatori politici. La politica italiana continua a essere al centro di attenzione, con figure storiche che scelgono di intervenire pubblicamente durante le ricorrenze nazionali.

Roma, 23 apr – C’è chi a 83 anni si mette le pantofole e chi, come Adriana Poli Bortone, decide di dare una lezione di stile, storia e politica a tutta la compagnia cantante del progressismo in salamoia. Il sindaco di Lecce ha fatto quello che ogni spirito libero dovrebbe fare: se n’è fregata. Dannunzianamente. È andata al Tattoo Fest della sua città e si è fatta incidere sul polso una sigla che per molti è un brivido di nostalgia e per altri — i soliti noti — è un travaso di bile assicurato: MSI. “Me lo porto nell’aldilà”. Un centimetro quadrato di inchiostro. Tanto è bastato per far saltare sulla sedia il Pd locale, i professionisti dell’indignazione a tassametro e i custodi della “patente di democrazia” (quelli che la democrazia la vedono solo se voti come dicono loro).🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dopo il tatuaggio, il 25 aprile: Poli Bortone fa scoppiare il fegato alla sinistra

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